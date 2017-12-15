Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0032 RUR   0.0289 GBR   2.2846 TRY   0.4379

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.04 Brent   63.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 17 Дек 11° 18 Дек 11°

Внешняя политика 15.12.2017 19:58

Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов

Азербайджан и Япония отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов, сообщает сайт президента Азербайджана.

Внешнеполитические ведомства Азербайджан и Япония 14 сентября 2017 года обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Данный документ в пятницу утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме этого, И.Алиев в пятницу утвердил Меморандум намерений, подписанный внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Эфиопии о проведение двусторонних политических консультаций.

Данный документы был подписан 10 ноября 2017 года в Аддис-Абебе.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, ВИЗА


Похожие новости


Баку и Токио обсудили вопросы расширения неэнергетического сотрудничества – МИД Азербайджана Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент Азербайджан и Япония обсуждают облегчение визового режима для владельцев загранпаспортов Баку и Токио намерены упростить визовый режим Азербайджан и Япония планируют наладить прямое авиасообщение Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]