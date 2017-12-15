Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов

Азербайджан и Япония отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов, сообщает сайт президента Азербайджана.

Внешнеполитические ведомства Азербайджан и Япония 14 сентября 2017 года обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов.

Данный документ в пятницу утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме этого, И.Алиев в пятницу утвердил Меморандум намерений, подписанный внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Эфиопии о проведение двусторонних политических консультаций.

Данный документы был подписан 10 ноября 2017 года в Аддис-Абебе.

А.Азизов