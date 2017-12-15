Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов

Азербайджан и Япония отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов, сообщает сайт президента Азербайджана.
Внешнеполитические ведомства Азербайджан и Япония 14 сентября 2017 года обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов.
Данный документ в пятницу утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кроме этого, И.Алиев в пятницу утвердил Меморандум намерений, подписанный внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Эфиопии о проведение двусторонних политических консультаций.
Данный документы был подписан 10 ноября 2017 года в Аддис-Абебе.
А.Азизов
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