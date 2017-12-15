США ждут от России и Китая усиления давления на КНДР - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на министерском заседании Совбеза ООН по денуклеаризации на Корейском полуострове, призвал Россию и Китай усилить давление на Пхеньян для политической и экономической изоляции КНДР.

"Мы призываем Россию и Китай усилить давление, включая полное выполнение резолюций Совета Безопасности", - заявил глава госдепа.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Россия предоставляет работу северокорейским рабочим, а Китай поставляет нефть на НПЗ в КНДР, сохраняются вопросы о приверженности КНР и РФ попыткам мирного урегулирования на Корейском полуострове.