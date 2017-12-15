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Дальнее зарубежье 15.12.2017 20:27

США ждут от России и Китая усиления давления на КНДР - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на министерском заседании Совбеза ООН по денуклеаризации на Корейском полуострове, призвал Россию и Китай усилить давление на Пхеньян для политической и экономической изоляции КНДР.

"Мы призываем Россию и Китай усилить давление, включая полное выполнение резолюций Совета Безопасности", - заявил глава госдепа.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Россия предоставляет работу северокорейским рабочим, а Китай поставляет нефть на НПЗ в КНДР, сохраняются вопросы о приверженности КНР и РФ попыткам мирного урегулирования на Корейском полуострове.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]