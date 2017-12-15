Армения на границе с Ираном открыла свободную экономзону Мегри

Свободная экономическая зона "Мегри" открыта в пятницу на границе Армении и Ирана.
Как сообщает министерство экономики и инвестиций Армении, в рамках открытия подписан ряд документов, в том числе, с меморандум о сотрудничестве с торговым представительством Российской Федерации в Армении.
По словам министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна, открытие СЭЗ будет способствовать равномерному территориальному развитию страны, повышению глобальной конкурентоспособности национальной экономики, производству конкурентоспособных товаров, привлечению иностранных инвестиций, повышению инвестиционной привлекательности страны, созданию экспортонаправленной продукции.
"Создание свободной экономической зоны в Мегри важно также тем, что это послужит дополнительным стимулом для активизации торгово-экономических отношений с Ираном, привлечения компаний с иранским капиталом, что укрепит установившееся тесное сотрудничество. СЭЗ будет иметь большой отраслевой охват, включая сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, перевозок и складского хозяйства, туризма", - заявил С.Караян.
В Минэкономразвития отметили, что в результате деятельности СЭЗ в ближайшие годы планируется привлечь 50-70 эксплуатирующих компаний, инвестиции которых составят около $100-130 млн, объем экспорта товаров и услуг составит порядка $250 млн.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 115 раз - Минобороны Азербайджана
Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов
Президент Азербайджана выделил 7 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгаите
Газпром за 11,5 месяцев увеличил добычу на 13,4%, экспорт - на 8,3%
МВФ: устранение уязвимости в банковском секторе и восстановление кредитной активности должно быть основной задачей правительства Азербайджана
Ежегодный рост экономики Азербайджана в среднесрочный период составит до 4% - МВФ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 4 пострадали - МВД
В некоторых городах ЧМ-2018 невозможно забронировать отели на дни матчей
Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Компания Bakcell и Западный Университет подписали меморандум о сотрудничестве
Состоялся бизнес-форум и третий CEO Lunch Tbilisi
В Баку состоялся очередной семинар Методического центра русского языка при РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении