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Регион 15.12.2017 20:51

Армения на границе с Ираном открыла свободную экономзону Мегри

Свободная экономическая зона "Мегри" открыта в пятницу на границе Армении и Ирана.

Как сообщает министерство экономики и инвестиций Армении, в рамках открытия подписан ряд документов, в том числе, с меморандум о сотрудничестве с торговым представительством Российской Федерации в Армении.

По словам министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна, открытие СЭЗ будет способствовать равномерному территориальному развитию страны, повышению глобальной конкурентоспособности национальной экономики, производству конкурентоспособных товаров, привлечению иностранных инвестиций, повышению инвестиционной привлекательности страны, созданию экспортонаправленной продукции.

"Создание свободной экономической зоны в Мегри важно также тем, что это послужит дополнительным стимулом для активизации торгово-экономических отношений с Ираном, привлечения компаний с иранским капиталом, что укрепит установившееся тесное сотрудничество. СЭЗ будет иметь большой отраслевой охват, включая сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, перевозок и складского хозяйства, туризма", - заявил С.Караян.

В Минэкономразвития отметили, что в результате деятельности СЭЗ в ближайшие годы планируется привлечь 50-70 эксплуатирующих компаний, инвестиции которых составят около $100-130 млн, объем экспорта товаров и услуг составит порядка $250 млн.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКОНОМИКА, ЗОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]