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Дальнее зарубежье 15.12.2017 21:19

США, размещая ПРО в Румынии и Польше, вовлекают эти страны в нарушение ДРСМД

Размещение систем ПРО США в Румынии и Польше делает эти страны причастными к нарушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Как неоднократно и аргументированно объясняла российская сторона, США грубо нарушают договор (РСМД - ИФ) , когда разрабатывают и испытывают ракеты-мишени, соответствующие по своим характеристикам ракетам средней и меньшей дальности, производят ударные беспилотники и размещают на суше пусковые установки Mk-41, способные запускать ракеты, запрещенные по ДРСМД", - сказал М.Ульянов "Интерфаксу" в пятницу.

"Причем, в последнем случае они не только сами нарушают договор, но и делают причастными к этому нарушению Румынию и Польшу, на территории которых размещены или будут в скором времени размещены комплексы противоракетной обороны "Иджис Эшор", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США/ЕВРОПА, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]