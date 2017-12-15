США, размещая ПРО в Румынии и Польше, вовлекают эти страны в нарушение ДРСМД

Размещение систем ПРО США в Румынии и Польше делает эти страны причастными к нарушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Как неоднократно и аргументированно объясняла российская сторона, США грубо нарушают договор (РСМД - ИФ) , когда разрабатывают и испытывают ракеты-мишени, соответствующие по своим характеристикам ракетам средней и меньшей дальности, производят ударные беспилотники и размещают на суше пусковые установки Mk-41, способные запускать ракеты, запрещенные по ДРСМД", - сказал М.Ульянов "Интерфаксу" в пятницу.

"Причем, в последнем случае они не только сами нарушают договор, но и делают причастными к этому нарушению Румынию и Польшу, на территории которых размещены или будут в скором времени размещены комплексы противоракетной обороны "Иджис Эшор", - подчеркнул он.