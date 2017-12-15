США не хотят войны с КНДР, но пойдут на любые меры ради нацбезопасности - Тиллерсон

США не стремятся к войне с Северной Кореей, но пойдут на любые меры для обеспечения безопасности своей страны, заявил в пятницу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы ясно дали понять, что не исключаем никаких вариантов, когда дело касается безопасности нашей страны", - сказал Р.Тиллерсон на министерской встрече в Совете Безопасности ООН по денуклеаризации на Корейском полуострове.

"Но мы не стремимся к войне с Северной Кореей и не хотим ее", - добавил Р.Тиллерсон.

"США будут использовать все необходимые меры для обороны против северокорейской агрессии, но мы надеемся, что решение будет найдено путем дипломатии", - подчеркнул госсекретарь США.