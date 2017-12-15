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Дальнее зарубежье 15.12.2017 20:46

США не хотят войны с КНДР, но пойдут на любые меры ради нацбезопасности - Тиллерсон

США не стремятся к войне с Северной Кореей, но пойдут на любые меры для обеспечения безопасности своей страны, заявил в пятницу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы ясно дали понять, что не исключаем никаких вариантов, когда дело касается безопасности нашей страны", - сказал Р.Тиллерсон на министерской встрече в Совете Безопасности ООН по денуклеаризации на Корейском полуострове.

"Но мы не стремимся к войне с Северной Кореей и не хотим ее", - добавил Р.Тиллерсон.

"США будут использовать все необходимые меры для обороны против северокорейской агрессии, но мы надеемся, что решение будет найдено путем дипломатии", - подчеркнул госсекретарь США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КНДР, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]