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Финансы 15.12.2017 21:51

АБИИ одобрил кредит на постройку метрополитена в Бангалоре на $335 млн

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выделение кредита на сумму $335 млн для строительства метрополитена в индийском городе Бангалор.

Инвестирование в проект ветки R6 в Бангалоре стало для АБИИ первым проектом, связанным с метрополитеном, а также первым партнерским проектом по совместному финансированию с Европейским инвестиционным банком. ЕИБ является ведущим инвестором данного проекта, предоставившим 500 млн евро ($589 млн), сообщает сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее на этой неделе АБИИ утвердил выделение $250 млн на строительство газопроводных сетей в Пекине. Это первый кредит, выданный банком в стране, отмечает "Жэньминь жибао".

Сеть покроет порядка 510 сел с 216,75 тыс. семей. Как предполагается, после завершения строительства объем потребления угля в Пекине сократится на 650 тыс. тон в год. При этом объем выброса CO2 сократится на 595,7 тыс. тонн, твердых частиц - на 3,7 тыс. тонн, двуокиси серы - на 1,488 тыс. тонн и окисей азота - на 4,442 тыс. тонн.

Проект планируется завершить к 2021 году.

АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Китаю, который был инициатором создания банка, принадлежит 26,06%-ная доля, Индии - 7,5%, России - 5,92%.

Ключевая цель АБИИ - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности банка будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь.

Приоритетные направления инвестиций банка - энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельская инфраструктура, защита окружающей среды.

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Тэги: КИТАЙ, БАНК, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]