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Регион 15.12.2017 22:13

Минобороны Грузии намерено углублять сотрудничество с силами морской пехоты США

Министр обороны Грузии Леван Изория в пятницу встретился с находящимся в Тбилиси с визитом заместителем командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке, полковником Джоном Каролом.

Как сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства, стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества между вооруженными силами Грузии и силами морской пехоты США.

По информации пресс-службы, Л.Изория выразил благодарность американской стороне за помощь в подготовке грузинских военнослужащих перед переброской в Афганистан для участия в миссии "Решительная поддержка".

"Благодаря качеству этой подготовки мы еще больше сблизились со стандартами НАТО", - подчеркнул, как сообщает пресс-служба, глава грузинского оборонного ведомства.

При этом министр заявил, что сотрудничество с силами морской пехоты США не ограничивается лишь международными миссиями.

Как отмечают в пресс-службе, стороны также обсудили будущие планы развития сотрудничества в сфере военного образования, а также детали совместной с США "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP), в рамках которой при участии американских военных инструкторов в ближайшие три года планируется оснастить и подготовить девять грузинских батальонов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]