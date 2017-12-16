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Дальнее зарубежье 16.12.2017 09:00

Вашингтон обвиняет власти Сирии в затягивании переговоров с сирийской оппозицией в Женеве

США призывают сторонников президента Сирии Башара Асада использовать рычаги давления на сирийские власти, чтобы они приняли всестороннее участие в переговорах с оппозицией в Женеве, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы отмечаем конструктивное участие делегации сирийской оппозиции, которое отличается от политики обструкционизма и затягивания, которую проводит делегация сирийского режима", - говорится в распространенном заявлении Х.Нойерт.

Она отметила, что США "поддерживают призыв" спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "к сторонникам режима использовать свои рычаги (давления - ИФ), чтобы настоятельно призвать режим принять всестороннее участие в переговорах с оппозицией в Женеве".

Кроме того, Соединенные Штаты "настоятельно призывают все стороны серьезно отнестись к политическому урегулированию сирийского конфликта".

"Все стороны, заинтересованные в разрешении конфликта, должны согласиться с тем, что Женева является единственным местом для сирийского политического процесса", - подчеркивается в заявлении.

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Тэги: США, ГОСДЕП, СИРИЯ, ЖЕНЕВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]