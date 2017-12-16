Правительство России дополнило ПДД пунктом о светоотражающей одежде для водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения (ПДД), сообщает сайт правительства РФ.
"Подписанным постановлением Правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, согласно статистическим данным, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в тёмное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов (на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В этих дорожно-транспортных происшествиях погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения.
В правительстве связывают снижение числа подобных происшествий с реализацией пешеходами обязанности при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток вне населённых пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств (пункт 4.1 Правил).
В то же время, как отмечается в сообщении, число наездов на водителей транспортных средств, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или на обочине, в отношении которых обязанность использовать предметы со световозвращающими элементами в тёмное время суток вне населённых пунктов не установлена, возросло. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП (на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
"Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах", - подчеркивают в правительстве РФ.
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