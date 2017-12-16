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Дальнее зарубежье 16.12.2017 10:58

Обладание КНДР ядерным оружием не нарушает международные договоры - постпред при ООН

Разработка и обладание КНДР ядерным оружием не нарушает никаких международных договоров, заявил в пятницу постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.

"Обладание КНДР ядерным оружием не является нарушением ни одного международного закона или правила. Выход КНДР из Договора о нераспространении ядерного оружия состоялся наиболее оправданным образом", - сказал он на министерском заседании Совбеза ООН по Северной Корее.

По его словам, " КНДР не покушается на интересы других стран, и обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целям обороны и защиты мира в регионе".

"От создания и прогресса стратегических вооружений в КНДР всецело зависит суверенитет и целостность нашей страны. Наши ядерные силы служат лишь одной задаче - быть сдерживающим элементом самообороны и это находится в полном соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул постпред КНДР.

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Тэги: КНДР, ООН, ПОСТПРЕД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]