Обладание КНДР ядерным оружием не нарушает международные договоры - постпред при ООН

Разработка и обладание КНДР ядерным оружием не нарушает никаких международных договоров, заявил в пятницу постоянный представитель страны при ООН Ча Сон Нам.

"Обладание КНДР ядерным оружием не является нарушением ни одного международного закона или правила. Выход КНДР из Договора о нераспространении ядерного оружия состоялся наиболее оправданным образом", - сказал он на министерском заседании Совбеза ООН по Северной Корее.

По его словам, " КНДР не покушается на интересы других стран, и обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целям обороны и защиты мира в регионе".

"От создания и прогресса стратегических вооружений в КНДР всецело зависит суверенитет и целостность нашей страны. Наши ядерные силы служат лишь одной задаче - быть сдерживающим элементом самообороны и это находится в полном соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул постпред КНДР.