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СНГ 16.12.2017 11:57

Контртеррористическая операция завершена в Урванском районе Кабардино-Балкарии

Снят режим контртеррористической операции (КТО), введенный вечером в пятницу на части территории Урванского района Кабардино-Балкарии, сообщает Оперативный штаб в КБР в субботу.

"Начальник Управления ФСБ России по КБР полковник Сергей Воронин принял решение об отмене с 9:20 мск правового режима КТО, введенного с 18:10 на части территории Урванского района КБР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на источник, вечером в пятницу в зоне КТО в ходе перестрелки был убит водитель "Нивы", открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

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Тэги: РОССИЯ, КБР, КТО, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]