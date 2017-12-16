Контртеррористическая операция завершена в Урванском районе Кабардино-Балкарии

Снят режим контртеррористической операции (КТО), введенный вечером в пятницу на части территории Урванского района Кабардино-Балкарии, сообщает Оперативный штаб в КБР в субботу.

"Начальник Управления ФСБ России по КБР полковник Сергей Воронин принял решение об отмене с 9:20 мск правового режима КТО, введенного с 18:10 на части территории Урванского района КБР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на источник, вечером в пятницу в зоне КТО в ходе перестрелки был убит водитель "Нивы", открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов.