В некоторых городах ЧМ-2018 невозможно забронировать отели на дни матчей

В некоторых городах проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года невозможно забронировать отели на дни матчей, ряд отелей сильно завысили цены, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса бронирований Aviasales Янис Дзенис.

"Хуже всего дела обстоят в Калининграде, где на матч Англия - Бельгия 28 июня ночь в хостеле стоит 18 тыс. рублей. В обычный день цена, конечно, ниже в 10 раз. В Саранске невозможно забронировать отели на матч Португалия - Иран 25 июня, их просто нет", - рассказал он.

Я.Дзенис отметил, что в качестве альтернативы Саранска болельщики могли бы остановиться в Арзамасе за 900 рублей (два часа в пути до Саранска) или Пензе за 700 рублей (также два часа в пути).

"Что касается Калининграда, экономным болельщикам мы рекомендуем жить в городе Янтарный за 2,9 тыс. рублей и всего за час доезжать до Калининграда, выйдет дешевле", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в Москве на финал 15 июля доступны 3633 объекта проживания, в том числе хостелы по цене от 300 рублей. За день до и после финального матча скачка цен нет. В Санкт-Петербурге на полуфинальный матч 14 июля доступны для бронирования 4517 объектов, хостелы стартуют от 400 рублей, апарт-отели стоят приблизительно 2,8 тыс. рублей.

В Казани на матч 1/4 финала 6 июля доступны 610 объектов размещения, хостелы от 350 рублей, отели от 3,7 тыс. рублей. "При этом в сетевых отелях номеров в открытой продаже нет, но может быть они доступны как-то еще", - отметил Я.Дзенис.

В Нижнем Новгороде, по его словам, на игру 1/4 финала 6 июля можно остановиться от 450 рублей в хостеле и от 7,6 тыс. рублей в отеле. В сетевых отелях мест так же нет. В Самаре на матч 1/4 финала 7 июля доступен 311 объект размещения, хостелы от 400 рублей, отели от 2,3 тыс. рублей.

Я.Дзенис также сообщил, что в Сочи на игру 1/4 финала 7 июля доступны для бронирования 3429 объектов, хостелы от 300 рублей, отели можно найти по 1,5 тыс. рублей. "В сетевом Radisson есть номера за 7 тыс. рублей, к футболу цена осталось прежней", - отметил Я.Дзенис.

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