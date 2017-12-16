МВФ: устранение уязвимости в банковском секторе и восстановление кредитной активности должно быть основной задачей правительства Азербайджана

Устранение уязвимости в банковском секторе должно быть основной задачей для правительства Азербайджана, отмечает Международный валютный фонд (МВФ).

Миссия МВФ во главе с Мохаммедом Аль-Горчи с 30 ноября по 14 декабря находилась в Баку и провела консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Устранение уязвимости в банковском секторе и восстановление кредитной активности является основной и неотложной задачей, стоящей перед Азербайджаном. Для решения проблем сектора правительство должно признать наличие проблемных активов, которые обременяют финансовую систему страны. Скорейшее решение вопросов в этом направлении будет содействовать экономическому росту", - отмечается в заявлении миссии МВФ.

МВФ подчеркивает, что уполномоченные органы предприняли попытки усилить банковский надзор и оздоровления банков для содействия финансовой стабильности сектора.

Фонд отмечает важность сохранения независимости Центрального банка и Палаты по надзору за финансовым сектором.

"Миссия приветствует действия властей Азербайджана, направленные на проведение структурных реформ. Были достигнуты существенные успехи в сфере социального обеспечения и трудового рынка, в том числе за счет создания фонда страхования от безработицы, пенсионной реформы и реализации активных программ на рынке труда. Но необходимо продолжать структурные реформы", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов