Япония планирует выделить рекордные $46 млрд на оборону - СМИ

Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году, сообщает в субботу газета "Никкей".

По ее информации, существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.

В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.