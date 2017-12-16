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Дальнее зарубежье 16.12.2017 12:50

Япония планирует выделить рекордные $46 млрд на оборону - СМИ

Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году, сообщает в субботу газета "Никкей".

По ее информации, существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.

В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]