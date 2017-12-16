Жертвами сильного землетрясения в Индонезии стали два человека

Землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни двух человек на индонезийском острове Ява, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Подземные толчки почувствовали во всех частях острова, в том числе и в столице страны Джакарте. Во многих городах землетрясение вызвало панику: жители выбегали из домов, опасаясь их обрушения. Многие индонезийцы, почувствовав землетрясение, постарались как можно быстрее покинуть прибрежные зоны, так как опасались формирования цунами.

В итоге большого ущерба удалось избежать: подземные толчки лишь нанесли урон десяткам зданий близ эпицентра, отмечает АП.