Газпром за 11,5 месяцев увеличил добычу на 13,4%, экспорт - на 8,3%

По предварительным данным, с 1 января по 15 декабря 2017 года Группа "Газпром" добыла 447,9 млрд куб. м газа. Это на 53,1 млрд куб. м (13,4%) больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает управление информации ПАО "Газпром".

Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС за одиннадцать с половиной месяцев увеличился на 6,4 млрд куб. м (3%).

"Газпром" с начала года экспортировал в страны дальнего зарубежья 184,2 млрд куб. м газа - на 14,1 млрд куб. м (8,3%) больше, чем за аналогичный период 2016 года, и на 4,9 млрд куб. м больше, чем за весь рекордный 2016 год (179,3 млрд куб. м).

Вырос объем приобретения российского газа странами, на которые потенциально ориентирован проект "Северный поток - 2".

В частности, Австрией - на 39,3% (на 2,3 млрд куб. м), Чехией - на 27,2% (на 1,2 млрд куб. м), Словакией - на 23,5% (на 827 млн куб. м), Францией - на 6,1% (на 671 млн куб. м), Нидерландами - на 7%.

Германия - крупнейший зарубежный потребитель российского газа - уже побила установленный по итогам 2016 года исторический рекорд его импорта (49,8 млрд куб. м). С 1 января по 15 декабря 2017 года "Газпром" поставил в страну 50,5 млрд куб. м газа. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - на 7,5% (на 3,5 млрд куб. м).

Кроме того, на 2,2% "Газпром" увеличил экспорт газа в Данию.