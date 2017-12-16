В Эстонии уже в январе нового года разрешат руководить предприятием из-за рубежа

В Эстонии начиная с 15 января 2018 года вступают в силу поправки в законодательство о предпринимательстве, согласно которым руководство зарегистрированным в Эстонии юридическим лицом можно будет осуществлять и из-за рубежа.

"Люди, особенно в предпринимательском секторе, стали более мобильными. Мы должны идти с ними в ногу и содействовать развитию инноваций и экономики", - отметил министр юстиции Урмас Рейнсалу, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Минюста.

Предприятие, руководство которого находится за границей, должно назначить в Эстонии контактное лицо, обладающее полномочиями осуществлять различные юридические действия, например, с нотариусами, аудиторами, адвокатами и т.п. Данные контактного лица, а также адрес находящегося за рубежом руководства необходимо предоставить бизнес-регистру. Если руководство юридического лица, не находящееся в Эстонии, не назначит контактное лицо, обладатель регистра может начать принудительную ликвидацию юридического лица.

В то же время эти изменения не касаются предпринимателей, занятых в финансовом секторе, где существуют повышенные требования. Правления таких предприятий должны будут по-прежнему находиться в Эстонии.

Кроме того, начиная с 15 января всем предпринимателям будет необходимо предъявить в бизнес-регистр свои электронные адреса, которые будут заноситься в регистрационную карту предприятия. Тем самым будет усилено общение государства с предпринимателями, надеются в Минюсте.