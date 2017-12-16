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СНГ 16.12.2017 16:13

Президент Армении подписал законы о ратификации соглашений с Россией и НАТО

Президент Армении Серж Саргсян в пятницу подписал принятые ранее парламентом законы о ратификации соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного оборонного кредита, а также соглашения о содействии сотрудничеству между Арменией и Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению.

Как сообщалось, парламент республики ратифицировал соглашение с Россией о предоставлении кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения.

Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.

Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

Парламент Армении также ратифицировал договор с Организацией Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО.

Первый замминистра обороны Армении Артак Закарян ранее сообщил, что в рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ.

По его словам, стоимость первого этапа программы, в рамках которого будет также создан Фонд доверия НАТО, составляет 1,5 млн евро. "Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия", - отметил А.Закарян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, НАТО, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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