Президент Армении подписал законы о ратификации соглашений с Россией и НАТО

Президент Армении Серж Саргсян в пятницу подписал принятые ранее парламентом законы о ратификации соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного оборонного кредита, а также соглашения о содействии сотрудничеству между Арменией и Организацией НАТО по техническому обеспечению и снабжению.

Как сообщалось, парламент республики ратифицировал соглашение с Россией о предоставлении кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения.

Кредит выдается на 15 лет (срок погашения с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Кредитные средства будут использованы в 2018-2022 годах, отмечается в документе.

Ранее Россия предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

Парламент Армении также ратифицировал договор с Организацией Североатлантического альянса по техническому обеспечению и снабжению в рамках создаваемого в Армении Фонда доверия НАТО.

Первый замминистра обороны Армении Артак Закарян ранее сообщил, что в рамках программы стороны будут сотрудничать в сфере разминирования, утилизации устаревшей военной техники, образовательных программ.

По его словам, стоимость первого этапа программы, в рамках которого будет также создан Фонд доверия НАТО, составляет 1,5 млн евро. "Финансирование и управление фондом будет осуществлять Германия", - отметил А.Закарян.