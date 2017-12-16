Большинство русскоязычных жителей Эстонии не поддерживает членство Эстонии в НАТО - опрос

Вступление Эстонии в НАТО поддерживают 92% эстонцев, среди русскоговорящих жителей страны этот показатель составляет 33%, свидетельствуют данные опроса "Общественное мнение и государственная оборона" социологической службы Turu-uuringute AS.
Согласно исследованию, всего членство в НАТО поддерживали 74% жителей Эстонии. Из них 43% твердо поддерживают членство в НАТО, а 31% скорее поддерживает, чем нет, сообщил портал телерадиовещания ERR со ссылкой на данные опроса.
Против членства в НАТО выступает 19% населения страны, у 8% принявших участие в опросе отсутствует мнение по этому вопросу. Среди русскоговорящих жителей против НАТО 48%, у одной пятой отсутствовала позиция по этому вопросу.
Проводивший исследование социолог Юхан Кивиряхк (Juhan Kivirahk) из Turu-uuringute AS на представлении опроса в пятницу отметил, что поддержка членства в НАТО является среди русскоязычных респондентов низкой с марта 2015 года.
По его словам, поддержка со стороны русскоговорящих граждан упала после событий, связанных с переносом памятника Воину-Освободителю (Бронзовый солдат) и вызванных этим актом массовых беспорядков, а также войны в Грузии, начала украинского конфликта и событий арабской весны 2011 года.
В то, что Эстония сможет и самостоятельно обороняться от внешней угрозы, в больше мере уверены эстонцы (59 процентов) и в меньше русскоязычные жители (37 процентов).
Более всего против членства в НАТО настроены русскоязычные жители страны совсем не владеющие эстонским языком или владеющие им слабо, а также неэстонцы в возрасте старше 50 лет без эстонского гражданства. При этом наличие или отсутствие гражданства не влияет на мнение русскоязычных респондентов.
Опрос на тему государственной обороны был проведен по заказу министерства обороны в октябре этого года. В нем принял участие 1201 житель Эстонии.
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