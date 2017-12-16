Десятки тысяч человек пришли на похороны бывшего короля Румынии

Несколько десятков тысяч человек собрались в Бухаресте, чтобы проститься с бывшим королем Румынии Михаем I, скончавшимся ранее в декабре в возрасте 96 лет, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

На проходящие в румынской столице похороны бывшего монарха прибыли, в частности. представители ряда королевских домов Европы. В Королевском дворце в Бухаресте состоялась церковная служба, на которой присутствовали, среди прочего, наследный британский принц Чарльз, король Швеции Карл XVI Густав, бывший король Испании Хуан Карлос I.

Бывший румынский король Михай I ушел из жизни на прошлой неделе в своей швейцарской резиденции.

Михай I являлся представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, он взошел на престол в 1940 году и царствовал в течение семи лет. В 1947 году он был вынужден отречься от престола и затем эмигрировал в Швейцарию.

В прошлом году семья бывшего монарха объявила, что у него диагностирован ряд тяжелых заболеваний, в том числе лейкемию.