Десятки тысяч человек пришли на похороны бывшего короля Румынии

Несколько десятков тысяч человек собрались в Бухаресте, чтобы проститься с бывшим королем Румынии Михаем I, скончавшимся ранее в декабре в возрасте 96 лет, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
На проходящие в румынской столице похороны бывшего монарха прибыли, в частности. представители ряда королевских домов Европы. В Королевском дворце в Бухаресте состоялась церковная служба, на которой присутствовали, среди прочего, наследный британский принц Чарльз, король Швеции Карл XVI Густав, бывший король Испании Хуан Карлос I.
Бывший румынский король Михай I ушел из жизни на прошлой неделе в своей швейцарской резиденции.
Михай I являлся представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, он взошел на престол в 1940 году и царствовал в течение семи лет. В 1947 году он был вынужден отречься от престола и затем эмигрировал в Швейцарию.
В прошлом году семья бывшего монарха объявила, что у него диагностирован ряд тяжелых заболеваний, в том числе лейкемию.
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