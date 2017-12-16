Расширенное заседание коллегии по итогам 2017 года прошло в Министерстве обороны Азербайджана

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны Азербайджана прошло в субботу по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«16 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, с участием членов коллегии, проведено расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2017-м учебном году. В заседании принял участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров», - говорится в сообщении.
На коллегии был заслушан доклад о работах, проделанных за отчетный период в сфере армейского строительства, и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены реформы, проводимые в последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.
Министр обороны выступил с докладом по итогам служебной и боевой подготовки, а также задачам, которые предстоит выполнить в 2018-м учебном году.
«Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания собравшихся вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны», - сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр дал соответствующие поручения командному составу в связи с выполнением стоящих перед Армией в 2018-м учебном году основных задач в целях повышения боеспособности войск.
Р.Бабаев
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