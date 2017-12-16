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Внутренняя политика 16.12.2017 16:37

Расширенное заседание коллегии по итогам 2017 года прошло в Министерстве обороны Азербайджана

Расширенное заседание коллегии Министерства обороны Азербайджана прошло в субботу по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«16 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, с участием членов коллегии, проведено расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2017-м учебном году. В заседании принял участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров», - говорится в сообщении.

На коллегии был заслушан доклад о работах, проделанных за отчетный период в сфере армейского строительства, и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены реформы, проводимые в последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.

Министр обороны выступил с докладом по итогам служебной и боевой подготовки, а также задачам, которые предстоит выполнить в 2018-м учебном году.

«Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания собравшихся вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр дал соответствующие поручения командному составу в связи с выполнением стоящих перед Армией в 2018-м учебном году основных задач в целях повышения боеспособности войск.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, МИНИСТЕРСТВО, КОЛЛЕГИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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