Первый вице-президент Азербайджана удостоена высокой награды Русской Православной церкви

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени, сообщают официальные СМИ.

«Орден за помощь Русской Православной церкви (РПЦ), а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном Мехрибан Алиевой вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - говорится в сообщении.

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

«В 2013 году под патронажем М.Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В этом году под ее личным контролем было проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев