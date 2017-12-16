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Внешняя политика 16.12.2017 17:14

Первый вице-президент Азербайджана удостоена высокой награды Русской Православной церкви

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени, сообщают официальные СМИ.

«Орден за помощь Русской Православной церкви (РПЦ), а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном Мехрибан Алиевой вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - говорится в сообщении.

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

«В 2013 году под патронажем М.Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В этом году под ее личным контролем было проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, РПЦ, НАГРАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]