Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0048 RUR   0.029 GBR   2.2756 TRY   0.4443

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 21 Дек 10° 22 Дек 11°

Регион 19.12.2017 15:43

Более 650 граждан Грузии с начала года не впустили на Украину

Украина с начала года отказала во въезде 652 гражданам Грузии, которые пытались туда попасть через аэропорты "Киев" (Жуляны) и Борисполь, сообщает во вторник грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на статистические данные консульского департамента МИД Грузии.

Согласно этим данным, в 2015 году во въезде в Украину через вышеуказанные аэропорты было отказано 796 грузинским гражданам, в 2016 году - 700 грузинским гражданам, а за 11 месяцев 2017 года - 652 грузинским гражданам.

При этом сообщается, что число граждан Грузии, которые въехали на территорию Украины через аэропорты "Киев" (Жуляны) и Борисполь в 2015 году составило 26 546, в 2016 году - 31 212, а в 2017 году (11 месяцев) - 31 179 человек.

Ранее в грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) неоднократно заявляли о том, что ряд представителей партии не пропустили на территорию Украины.

В ЕНД считают подобные отказы во въезде политически мотивированными, в частности, в связи с политической деятельностью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который периодически встречается в Киеве со своими бывшими соратниками из Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, ГРАНИЦА


Похожие новости


"Рустави-2" сообщает о тайных переговорах в Минске по вопросу экстрадиции Саакашвили в Грузию Саакашвили не является темой политического диалога Тбилиси и Киева - премьер Грузии США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили - посол Саакашвили ждет, что его будут шантажировать экстрадицией в Грузию Украина может сократить на 60% тарифы на паромные перевозки в рамках проекта "Один пояс - один путь" - Гройсман Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса - премьер Гройсман

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]