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Дальнее зарубежье 19.12.2017 16:03

Эстонские дипломаты готовят встречу президентов стран Балтии с Дональдом Трампом

Эстонские дипломаты готовят встречу президентов Эстонии, Латвии и Литвы с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник эстонская телерадиовещательная корпорация ERR.

Встреча готовится в связи с предстоящим в 2018 году 100-летием независимости государств Балтии. Где и когда состоится такая встреча, предстоит решить, прежде всего, американской стороне, отмечает ERR.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БАЛТИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]