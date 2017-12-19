Эстонские дипломаты готовят встречу президентов стран Балтии с Дональдом Трампом

Эстонские дипломаты готовят встречу президентов Эстонии, Латвии и Литвы с президентом США Дональдом Трампом, сообщает во вторник эстонская телерадиовещательная корпорация ERR.

Встреча готовится в связи с предстоящим в 2018 году 100-летием независимости государств Балтии. Где и когда состоится такая встреча, предстоит решить, прежде всего, американской стороне, отмечает ERR.