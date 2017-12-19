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СНГ 19.12.2017 16:15

ЕС и Киргизия начинают переговоры о новом соглашении

Евросоюз и Киргизия приступают к переговорам по новому соглашению, сообщила во вторник в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Во время моего недавнего визита в Бишкек лидеры Киргизской Республики поделились со мной своей амбициозной программой реформ и приверженностью делу укрепления демократии, повышения транспарентности, здорового управления и развития новых экономических возможностей", - приводятся в коммюнике слова высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

"Новое расширенное соглашение позволит нам и дальше поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи и создавать больше возможностей для взаимовыгодных отношений ЕС и Киргизии", - отмечает Ф.Могерини.

Новое соглашение заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году. В первом раунде ЕС и Киргизия намерены "согласовать процедурные аспекты процесса переговоров и обменяться мнениями относительно намеченных целей и общих принципов нового соглашения", отмечается в сообщении ЕВС.

Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.

В ЕВС отмечают, что Брюссель стремится добиться скорейшего прогресса на переговорах и достижения как можно быстрее многообещающего соглашения.

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Тэги: ЕС, КИРГИЗИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]