ЕС и Киргизия начинают переговоры о новом соглашении

Евросоюз и Киргизия приступают к переговорам по новому соглашению, сообщила во вторник в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Во время моего недавнего визита в Бишкек лидеры Киргизской Республики поделились со мной своей амбициозной программой реформ и приверженностью делу укрепления демократии, повышения транспарентности, здорового управления и развития новых экономических возможностей", - приводятся в коммюнике слова высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

"Новое расширенное соглашение позволит нам и дальше поддерживать эти устремления, укреплять политические и экономические связи и создавать больше возможностей для взаимовыгодных отношений ЕС и Киргизии", - отмечает Ф.Могерини.

Новое соглашение заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году. В первом раунде ЕС и Киргизия намерены "согласовать процедурные аспекты процесса переговоров и обменяться мнениями относительно намеченных целей и общих принципов нового соглашения", отмечается в сообщении ЕВС.

Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.

В ЕВС отмечают, что Брюссель стремится добиться скорейшего прогресса на переговорах и достижения как можно быстрее многообещающего соглашения.