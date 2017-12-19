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СНГ 19.12.2017 16:42

67 российских партий имеют возможность выдвинуть кандидатов в президенты - Минюст

Перечень партий, которые могут принять участие в выборах президента РФ в марте 2018 года, содержит 67 политических организаций.

Соответствующий список размещен на сайте министерства юстиции РФ.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила журналистам, что более десяти политических партий уже уведомили ЦИК о проведении съездов по выдвижению кандидатов в президенты на выборы в 2018 году.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что уже с понедельника начинается самовыдвижение кандидатов, а также выдвижение кандидатов политическими партиями.

"Выдвижение начинается с уведомления ЦИК о проведении съезда или собрания инициативной группы о выдвижении кандидата, и заканчивается представлением в ЦИК пакета документов, включая заявление о согласии кандидатов баллотироваться на выборах, и всех документов, свидетельствующих или о проведении съезда, или о проведении собрания инициативной группы", - пояснила М.Гришина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРТИИ, ВЫБОРЫ, МИНЮСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]