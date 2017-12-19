Глава лондонского исламского центра поздравляет христиан с Рождеством открытками со сценами чудес пророка Исы

Глава исламского центра в восточном Лондоне Мохаммед Фахим направил специальные рождественские открытки многим христианам, в том числе британской королеве и папе римскому, сообщает во вторник британский телеканал "Скай ньюс".

"Почти десять лет назад я решил создать набор специальных рождественских открыток, рассказывающих о Марьям (Марии) и Исе (Иисусе) из корана, и каждый год я печатаю около четырех тысяч открыток", - сказал М.Фахим в интервью телеканалу.

На открытках изображены сцены чудес, сотворенных Иисусом. М.Фахим хочет подчеркнуть этим, что в исламе Иса (Иисус) почитается как божий пророк, и мусульмане верят в его второе пришествие.

"Я посылаю открытки членам королевской семьи, членам обеих палат парламента, церквям, соседям, коллегам на работе, папе римскому и всем лидерам ЕС. Удивительно, что я получаю так много ответов и интересных комментариев", - отметил М.Фахим.