Правящая в Молдавии Демократическая партия объявила о замене семерых из 13 министров

Правящая в Молдавии Демократическая партия объявила о кадровых перестановках в правительстве. Об этом заявил председатель правящей Демократической партии Влад Плахотнюк после еженедельного заседания руководства партии с членами правительства и депутатами парламентского большинства.

Первым вице-премьером станет вице-председатель парламента Юрий Лянкэ, который занимал пост премьер-министра в 2013-2014 году.

Министром иностранных дел и европейской интеграции станет Тудор Ульяновский. В настоящее время является послом Молдавии в Швейцарии.

Вице-премьером по реинтеграции станет Кристина Лсник, которая работает в МВД Молдавии (вице-премьер по реинтеграции отвечает за приднестровское урегулирование и является главным переговорщиком Кишинева на переговорах с Тирасполем).

Министром экономики и инфраструктуры станет бизнесмен Кирилл Габурич, который занимал пост премьер-министра на протяжении четырех месяцев в 2015 году.

Министр здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи Светлана Чеботарь, которая занимает пост директора Центра переливания крови.

Министром сельского хозяйства и продовольствия станет Ливиу Волконович, которая является ректором Университета сельского хозяйства.

Министром юстиции станет бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе, который занимал уже этот пост в 2009-1012 году.

Таким образом, будет заменены семь из 13 действующих министров. В среду отставка прежних министров будет утверждена на заседании правительства, после чего премьер-министр Павел Филип внесет соответствующие предложения об отставках и назначениях президенту Игорю Додону. Ранее глава государства заявил, что он "с удовольствием подпишет указы об отставках министров", но не будет назначать новых членов кабинета министров.