Правящая в Молдавии Демократическая партия объявила о замене семерых из 13 министров

Правящая в Молдавии Демократическая партия объявила о кадровых перестановках в правительстве. Об этом заявил председатель правящей Демократической партии Влад Плахотнюк после еженедельного заседания руководства партии с членами правительства и депутатами парламентского большинства.
Первым вице-премьером станет вице-председатель парламента Юрий Лянкэ, который занимал пост премьер-министра в 2013-2014 году.
Министром иностранных дел и европейской интеграции станет Тудор Ульяновский. В настоящее время является послом Молдавии в Швейцарии.
Вице-премьером по реинтеграции станет Кристина Лсник, которая работает в МВД Молдавии (вице-премьер по реинтеграции отвечает за приднестровское урегулирование и является главным переговорщиком Кишинева на переговорах с Тирасполем).
Министром экономики и инфраструктуры станет бизнесмен Кирилл Габурич, который занимал пост премьер-министра на протяжении четырех месяцев в 2015 году.
Министр здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи Светлана Чеботарь, которая занимает пост директора Центра переливания крови.
Министром сельского хозяйства и продовольствия станет Ливиу Волконович, которая является ректором Университета сельского хозяйства.
Министром юстиции станет бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе, который занимал уже этот пост в 2009-1012 году.
Таким образом, будет заменены семь из 13 действующих министров. В среду отставка прежних министров будет утверждена на заседании правительства, после чего премьер-министр Павел Филип внесет соответствующие предложения об отставках и назначениях президенту Игорю Додону. Ранее глава государства заявил, что он "с удовольствием подпишет указы об отставках министров", но не будет назначать новых членов кабинета министров.
Баку и Тегеран обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества
Азербайджан утвердил безвизовый режим с Боливией для лиц с диппаспортами
Президент Алиев утвердил продление на 7 лет соглашение о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ
Moodys понизило долгосрочные рейтинги двух азербайджанских банков
Счетпалата Азербайджана выявила нарушения в деятельности Азерэнержи
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане увеличилось на 6% - Минтруда
"Звёздные войны. Последние джедаи" собрали $220 млн в США за первые выходные
Полиция Баку задержала подозреваемую в краже золотых изделий и косметики на 11 тыс. манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
В бакинской школе № 95 представили фильм о педагоге Алексее Черняевском
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс