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ТЭК 19.12.2017 15:58

Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах в США, Brent подорожала до $63,6 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно дорожает в ходе торгов во вторник, участники нефтяного рынка ждут данных об изменении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 поднялась на $0,19 (0,3%) - до $63,6 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,29 (0,51%) - до $57,45 за баррель.

Поздно вечером во вторник свой отчет о запасах топлива в Штатах, основанный на добровольно предоставляемых данных, представит Американский институт нефти (API), а официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 19:30 .

По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 3 млн баррелей, запасы на терминале в Кушинге уменьшились на 2,2 млн баррелей.

Между тем Минэнерго США обнародовало обновленный прогноз, согласно которому добыча на крупнейших сланцевых месторождениях страны в следующем месяце достигнет 6,41 млн баррелей в сутки, хотя ранее ожидалось, что показатель составит 6,31 млн б/с.

"ОПЕК и Россия вполне довольны текущей ситуацией на нефтяном рынке", - сказал заместитель председателя правления NM Rothschild & Sons и бывший глава ENI Паоло Скарони в интервью агентству Bloomberg.

По его оценке, в ближайший год участники соглашения ОПЕК+ будут ограничивать добычу, и цены на нефть останутся на текущем уровне. Добыча сланцевой нефти в США растет, но не очень быстро, и рынок может вобрать в себя новые поставки за счет повышения спроса, отметил эксперт.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]