Министр обороны Азербайджана обсудил с Каспшиком карабахское урегулирование

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился во вторник с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в сообщении Минобороны.

Ф.Исазаде