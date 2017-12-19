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СНГ 19.12.2017 16:22

Соглашение об использовании военных систем спутниковой связи будет подписано на встрече министров обороны СНГ

Правительство РФ поручило военному ведомству подписать соглашение со странами СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения, сообщает сайт правовой информации.

Распоряжение правительства №2837-р предписывает "одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, госкорпорацией "Роскосмос" и предварительно проработанный с государствами - участниками СНГ проект Соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании".

"Считать целесообразным подписать Минобороны России указанное соглашение на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ", - говорится в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]