Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0048 RUR   0.029 GBR   2.2756 TRY   0.4443

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 21 Дек 10° 22 Дек 11°

Финансы 19.12.2017 16:24

СК Qala Sigorta застраховала имущество Baku Crystal Hall за 360 тыс. манатов

Страховая компания "Qala Sigorta" застраховала имущество ООО "Baku Crystal Hall" (Bakı Kristal Zalı).

Согласно заключенному договору, Qala Sigorta окажет ООО "Baku Crystal Hall" услуги по обязательному страхованию имущества.

Стоимость контракта составляет 357 тыс. 142,95 манатов.

Премии СК Qala Sigorta за 11 месяцев 2017 года составили 8 млн 400,797 тыс. манатов, выплаты – 318,119 тыс. манатов.

Baku Crystal Hall — многофункциональный спортивно-концертный комплекс. Комплекс предназначен для проведения масштабных концертов и различных видов спортивных мероприятий. Baku Crystal Hall был построен на площади Государственного Флага специально для проведения песенного конкурса Евровидение-2012.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХОЛЛ, ИМУЩЕСТВО, СТРАХОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]