СК Qala Sigorta застраховала имущество Baku Crystal Hall за 360 тыс. манатов

Страховая компания "Qala Sigorta" застраховала имущество ООО "Baku Crystal Hall" (Bakı Kristal Zalı).
Согласно заключенному договору, Qala Sigorta окажет ООО "Baku Crystal Hall" услуги по обязательному страхованию имущества.
Стоимость контракта составляет 357 тыс. 142,95 манатов.
Премии СК Qala Sigorta за 11 месяцев 2017 года составили 8 млн 400,797 тыс. манатов, выплаты – 318,119 тыс. манатов.
Baku Crystal Hall — многофункциональный спортивно-концертный комплекс. Комплекс предназначен для проведения масштабных концертов и различных видов спортивных мероприятий. Baku Crystal Hall был построен на площади Государственного Флага специально для проведения песенного конкурса Евровидение-2012.
А.Азизов
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