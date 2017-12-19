Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2017г сократился до менее 10% ВВП впервые с 2015г

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2017 году сократился до менее 10% ВВП впервые с 2015 года, когда финансовые показатели страны резко ухудшились на фоне обвала цен на нефть.
Отрицательное сальдо бюджета Саудовской Аравии уменьшилось до 8,9% ВВП по сравнению с около 13% ВВП в 2016 году, сообщило государственное информагентство Saudi Press Agency со ссылкой на министерство финансов страны.
Снижение цен на нефть, начавшееся в 2014 году, привело к значительному сокращению нефтяных доходов бюджета Саудовской Аравии, и в 2015 году дефицит ее бюджета составил 15% ВВП.
В ответ на это власти страны сократили расходы и ввели ряд мер бюджетной экономии, в частности, сократили некоторые госсубсидии.
Несмотря на то, что принятые меры позволили саудовским властям сократить дефицит бюджета, они привели к существенному ослаблению динамики ВВП страны.
Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, экономика Саудовской Аравии в 2017 году снизилась на 0,5%.
Позднее во вторник правительство Саудовской Аравии представит проект бюджета на 2018 год.
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