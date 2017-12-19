Испанская Tecnicas Reunidas стала EPC-подрядчиком SOCAR по реконструкции установок Бакинского НПЗ

Испанская "Tecnicas Reunidas" стала подрядчиком компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в рамках реконструкции установок Бакинского НПЗ им. Г.Алиева (БНПЗ), говорится в сообщении SOCAR.

Подписание EPC (Engineering, Procurement and Construction, EPC) - контракта между БНПЗ и "Tecnicas Reunidas" на реконструкцию установок на БНПЗ состоялось во вторник в Баку.

По данным SOCAR, Tecnicas Reunidas стала победителем соответствующего отбора, в котором приняли участие 10 международных компаний.

Работы по реконструкции БНПЗ будут осуществлены по двум направлениям: строительство новых установок, реконструкция существующих основных установок и общезаводского хозяйства (ОЗХ).

«При этом, контракт, подписанный с Tecnicas Reunidas, предусматривает непосредственно реконструкцию существующих установок и ОЗХ», - отмечается в сообщении.

Реконструкция БНПЗ будет осуществлена в три этапа, и включает строительство в общей сложности 14 установок. Первый этап работ предусматривает ввод в эксплуатацию в 2018 году новой битумной установки и соответствующих установок общезаводского хозяйства, а также нового пункта заправки LPG.

Второй этап предполагает проведение соответствующей реконструкции, строительство и ввод до конца 2020 года новых установок для производства дизельного топлива по стандартам Euro-5

Третий этап включает необходимую реконструкцию, строительство и ввод к началу 2020 года новых установок для выпуска автомобильного бензина марок AI-92/95/98 по стандартам Euro-5

По результатам работ, мощность завода по первичной переработке нефти увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн в год, будет налажено производство автомобильного бензина в соответствии с потребностями рынка, оптимизированы эксплуатационные расходы БНПЗ и будет полностью выведена из эксплуатации инфраструктура бывшего НПЗ «Azerneftyag».

Tecnicas Reunidas - международный подрядчик со штаб-квартирой в Испании. Компания предлагает проектно-строительные услуги в нефтегазовом секторе. В основном занимается планированием и строительством промышленных заводов и электрических станций. Tecnicas Reunidas осуществляет деятельность в Саудовской Аравии, России, Кувейте, Греции, Мексике, Турции, Франции, Голландии и во Вьетнаме. Международные проекты компании составляют 70% ее годового оборота. До сих пор Tecnicas Reunidas спроектировала и построила свыше 1 тыс. промышленных объектов.

Как сообщалось, после модернизации на НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов - 25%.

Согласно последней оценке, стоимость проекта модернизации и реконструкции БНПЗ составляет около $1,5 млрд.

Н.Аббасова