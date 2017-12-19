РФ понимает опасность терроризма для стран СНГ, Москве небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии - Путин

Россия понимает угрозы, которые терроризм создает для государств СНГ, и Москве небезразлично, куда будут убегать террористы после успешных действий ВКС РФ в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для нас чрезвычайно важно внимательно смотреть за тем, что происходит в этой сфере (терроризма) в мире. Ситуация очень обострилась. И для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил в Сирии. Мы понимаем, куда это все перетекает, и понимаем угрозы, которые создаются для наших государств, для наших народов", - сказал В.Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
Президент в этой связи заметил важность сотрудничества органов безопасности стран СНГ и поблагодарил участников встречи за взаимодействие и предоставляемую информацию.
"Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас своевременно информировать и вместе с вами проводить, как это было до сих пор, необходимые мероприятия для обеспечения безопасности наших стран и наших людей", - сказал В.Путин.
Президент РФ заметил, что помимо основной опасной угрозы, как международный терроризм, есть и другие вызовы.
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