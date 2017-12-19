Советник президента США опроверг предположения о влиянии Путина на Трампа

Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в интервью телеканалу Си-Би-Эс опроверг слова бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера о том, что президент России Владимир Путин якобы может манипулировать американским президентом Дональдом Трампом.

"Это просто неправда", - сказал Г.Макмастер в ответ на соответствующий вопрос.

В ноябре бывший глава ЦРУ Джонн Бреннан и экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявляли, что Д.Трамп возможно подвержен влиянию российского лидера.

"Я думаю, это связано или с тем, что Д.Трамп боится В.Путина, опасается каких-то его действий, или же его пугают возможные итоги этого расследования", - говорил тогда Дж.Бреннан. Дж.Клэппер в свою очередь отмечал, что американским президентом могут манипулировать "любые мировые лидеры, стелющие ему красную дорожку".

"Я думаю, что и Россия и Китай считают, что могут управлять им", - сказал он.