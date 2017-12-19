Бельгийский премьер обвинил профсоюзы в распространении лжи о пенсионной реформе

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник в интервью фламандскому телеканалу VRT выступил с резкой критикой профсоюзов и политической оппозиции, которые, по его словам, распространяют ложь и фальшивую информацию о планах правительства в отношении пенсий.
"Я со всей ясностью употребляю слово "ложь". Некоторые профсоюзы и оппозиционные политические партии пытаются посеять страх, распространяя ложь, против которой мы должны бороться. Правительство предпримет больше усилий с целью объяснить населению, что мы решили сделать, чтобы люди не волновались", - заявил Ш.Мишель.
В связи с этим заявлением председатель христианского профсоюза CSC Марк Леманс, слова которого приводит сайт канала RTBF, заверил, что "будут затронуты пенсии десятков тысяч человек".
"Наши расчеты обоснованы", - добавил он.
Профсоюзный лидер заявил, что информация о последствиях ожидающейся пенсионной реформы основывается на постановлениях Национального комитета по пенсионному обеспечению, принимаемых правительством мерах и его законодательных предложениях.
По данным CSC, некоторые пенсионеры потеряют из-за реформы от 250 до 300 евро в месяц.
"Если мы позволим правительству ввести его систему начисления пенсий по баллам, граждане почувствуют разницу", - считает М.Леманс.
Как сообщалось, во вторник в Брюсселе проходит массовая манифестация, организованная профсоюзами разных политических окрасок, против планов правительства изменить пенсионную систему страны.
В акции единым фронтом выступают все ведущие социалистические, христианские и либеральные профсоюзы страны с требованием "справедливой и достойной пенсии".
Организаторы утверждали, что они мобилизовали для протеста на улицах Брюсселя около 100 тыс. человек. По данным полиции, манифестантов собралось около 25 тыс.
Главный пункт несогласия профсоюзов с властями - планы реформирования пенсии, которую по инициативе федерального министра пенсионного обеспечения Даниэля Баклена предполагается перевести на "систему баллов". Подробности этого новшества на данный момент не очень ясны, что усиливает обеспокоенность работников. Принцип реформы, как ее объясняют СМИ, заключается в том, что гражданам в ходе их карьеры будут присуждаться баллы, сумма которых, в конечном счете, должна показать размер пенсии.
Профсоюзы опасаются, что эта система может оказаться инструментом манипулирования пенсионными фондами в привязке к бюджету и подорвет социальные гарантии.
Кроме того, противники реформы подозревают, что она лишь сыграет роль ширмы для увеличения пенсионного возраста от нынешних 65 лет до 67 лет и выше.
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