США не допустят превращения Северной Кореи в ядерную державу - советник Трампа по нацбезопасности

США не могут допустить, чтобы у КНДР был доступ к ядерному оружию, заявил во вторник в интервью телеканалу Си-Би-Эс советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.
"Мы не можем допустить такого риска. Мир не может допустить такого риска", - сказал он в ответ на вопрос о том, "сможет ли США сосуществовать с ядерной КНДР".
"Если у Северной Кореи будет ядерное оружие, кого можно будет удержать от разработки собственного (ядерного оружия)?" - заявил Г.Макмастер.
"Посмотрите на поведение этого режима, на его враждебность по отношению ко всему миру", - добавил советник президента США по нацбезопасности.
Он отметил, что США "оказывают максимум давления на КНДР, чтобы убедить (лидера КНДР) Ким Чен Ына, что стремление к ядерному вооружению - это тупик".
"Этот режим не должен получить такой разрушительный потенциал", - добавил советник президента США.
Ранее северокорейские СМИ сообщили, что правительство КНДР отвергло инициативу США провести переговоры без предварительных условий. Северокорейские власти назвали инициативу Вашингтона "уловкой", направленной на то, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
На прошлой неделе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности начать диалог с Северной Кореей, не выдвигая предварительных условий. Он также заверил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Пхеньяне и не ищет причин для нанесения удара по Северной Корее.
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