В Баку подчеркивают необходимость непрерывной борьбы с религиозными экстремистами - глава СГБ

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев призвал руководителей органов безопасности стран-членов СНГ проводить непрерывную борьбу с религиозными экстремистами.

М.Гулиев принимает участие на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ в Москве.

«Необходимо вести непрерывную борьбу против попыток активизации религиозных экстремистов на фоне сложившейся ситуации и деятельности международных террористических организаций», - приводит слова М.Гулиева пресс-служба СГБ.

В этой связи, согласно информации СГБ, М.Гулиев подчеркнул важность интенсификации обмена упреждающей оперативной информацией по угрозам обеспечению региональной и международной безопасности.

Кроме того, глава СГБ призвал "усилить эффективную пропагандистскую работу против терроризма, экстремизма и радикализма".

Ф.Исазаде