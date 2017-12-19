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Внешняя политика 19.12.2017 17:38

В Баку подчеркивают необходимость непрерывной борьбы с религиозными экстремистами - глава СГБ

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев призвал руководителей органов безопасности стран-членов СНГ проводить непрерывную борьбу с религиозными экстремистами.

М.Гулиев принимает участие на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ в Москве.

«Необходимо вести непрерывную борьбу против попыток активизации религиозных экстремистов на фоне сложившейся ситуации и деятельности международных террористических организаций», - приводит слова М.Гулиева пресс-служба СГБ.

В этой связи, согласно информации СГБ, М.Гулиев подчеркнул важность интенсификации обмена упреждающей оперативной информацией по угрозам обеспечению региональной и международной безопасности.

Кроме того, глава СГБ призвал "усилить эффективную пропагандистскую работу против терроризма, экстремизма и радикализма".

Ф.Исазаде

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Тэги: СПЕЦСЛУЖБЫ, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]