Президент Молдавии не поддержит предложения правящей Демпартии о кадровых перестановках в правительстве

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, комментируя предложения правящей коалиции о замене семерых из 13 министров, что подпишет указы об отставке, но не одобрит новые кандидатуры, предложенные Демпартией.

"Демократы (правящая Демпартия - ИФ) решили удивить народ в канун праздников, но не думаю, что граждане оценят этот сюрприз как положительный и приятный. На мой взгляд, парламентское большинство совершает серьезную ошибку этой так называемой кадровой реформой. Очевидно, что сейчас правительство становится еще более политизированным. Все шито белыми нитками, четко просматривается алгоритм. А возмущение граждан только усилится", - написал И.Додон во вторник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в списке кандидатов "увидел многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя".

"Некоторые из них проявили и непоследовательность, и непрофессионализм, и вызывающий сожаление оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в вице-премьерском кресле. Поэтому заявляю, что подпишу отставку нынешних министров, но не одобрю новые кандидатуры. Категорически отклоняю предложение демократов", - подчеркнул И.Додон.

Он выразил уверенность, что "граждане понимают все подоплеки этого политического действия и дадут ему соответствующую негативную оценку не только сейчас, но особенно на предстоящих парламентских выборах".

Лидер правящей в Молдавии Демократической партии объявил во вторник о кадровых перестановках в правительстве. Так, предложено, чтобы вице-председатель парламента Юрий Лянкэ стал первым вице-премьером. В 2013-2015 году, когда произошла кража миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, он был премьер-министром. Его заменил тогда на этом посту Кирилл Габурич, которому теперь предложено занять пост министра экономики и инфраструктуры.

Ожидается, что решения об отставке будут приняты в среду. Тогда же премьер-министр Павел Филип внесет президенту кадровые предложения об отставках и назначениях.

Согласно законодательству, президент может отклонить предложенные кандидатуры, но только один раз. Если премьер-министр повторно выдвинет того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента. В соответствии с этой процедурой был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.