Счетпалата Азербайджана выявила нарушения в деятельности Азерэнержи

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности ОАО «Азерэнержи», отмечает палата.
Согласно аудиту, проведенному палатой в Азерэнержи выявлены следующие нарушения: не согласование аудита финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и сметы расходов и доходов с соответствующими госорганами; неиспользование возможностей по устранению факторов, приводящих к ущербу и оказывающих негативное влияние на рентабельность; в учете активов, дебиторской и кредиторской задолженности, отчетности, формирования системы внутреннего аудита.
Кроме того, наблюдаются случаи роста дебиторской задолженности за продажу электроэнергии и неэффективное использование капитальных вложений, полученных из различных источников.
Анализ показателей эффективности и ликвидности показал низкий уровень выполнения краткосрочных обязательств по текущим активам; неполное использование потенциала для роста прибыльности по активам и капиталу. Анализ задолженностей показал высокий уровень финансовых рисков, а также уменьшение размера дивидендов на каждую акцию.
Кроме этого, Счетпалата представила в кабинет министров предложения для проведения необходимых мероприятий с целью эффективного использования материальных ресурсов Ширванской и Бакинской ТЭЦ в связи с низкими экономическими показателями производимой электроэнергии.
Материалы по итогам аудита направлены в Азерэнержи.
Б.Рустамбеков
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