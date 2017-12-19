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Финансы 19.12.2017 17:55

Счетпалата Азербайджана выявила нарушения в деятельности Азерэнержи

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в деятельности ОАО «Азерэнержи», отмечает палата.

Согласно аудиту, проведенному палатой в Азерэнержи выявлены следующие нарушения: не согласование аудита финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и сметы расходов и доходов с соответствующими госорганами; неиспользование возможностей по устранению факторов, приводящих к ущербу и оказывающих негативное влияние на рентабельность; в учете активов, дебиторской и кредиторской задолженности, отчетности, формирования системы внутреннего аудита.

Кроме того, наблюдаются случаи роста дебиторской задолженности за продажу электроэнергии и неэффективное использование капитальных вложений, полученных из различных источников.

Анализ показателей эффективности и ликвидности показал низкий уровень выполнения краткосрочных обязательств по текущим активам; неполное использование потенциала для роста прибыльности по активам и капиталу. Анализ задолженностей показал высокий уровень финансовых рисков, а также уменьшение размера дивидендов на каждую акцию.

Кроме этого, Счетпалата представила в кабинет министров предложения для проведения необходимых мероприятий с целью эффективного использования материальных ресурсов Ширванской и Бакинской ТЭЦ в связи с низкими экономическими показателями производимой электроэнергии.

Материалы по итогам аудита направлены в Азерэнержи.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, АЗЕРЭНЕРЖИ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]