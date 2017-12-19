В РФ за 5 лет осуждены около 360 киберпреступников

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за последние пять лет осуждены более 350 человек за преступления с использованием компьютерных технологий.

"За преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий, с 2012 года осуждены 358 человек", - сказал А.Бортников в интервью "Российской газете", публикуемом во вторник на сайте издания.

Он сообщил, что с 2013 года при головной роли ФСБ России последовательно наращивает потенциал государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России - ГосСОПКА. К этой системе планомерно подключаются компьютерные сети российских министерств и ведомств, госкорпораций, ведущих банковских структур.

"Свою эффективность ГосСОПКА доказала во время массированных распределенных атак в 2016 году и масштабного вирусного заражения в мае 2017 года, не допустив нанесения ущерба подключенным к ней ресурсам. В целом ежегодно пресекаются десятки миллионов целенаправленных воздействий на официальные сайты и информационные системы органов госвласти, в том числе на официальные интернет-представительства президента России", - сказал А.Бортников.