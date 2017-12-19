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Внешняя политика 19.12.2017 20:08

Баку и Тегеран обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о достижении положительных результатов в реализации совместных с Ираном проектов. И.Алиев принял в среду в Баку главу МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа.

«И.Алиев выразил удовлетворенность уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, отметил достижение хороших результатов в реализации совместных проектов»,- отмечает сайт главы государства.

В свою очередь, М.Зариф отметил, что вторая по счету за месяц встреча главы иранского внешнеполитического ведомства с президентом Азербайджана в Баку является важной с точки зрения развития двусторонних отношений.

М.Зариф назвал «важным» трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции, которая состоится 20 декабря в Баку. Он выразил уверенность в том, что трехсторонний формат сотрудничества будет продолжен и в будущем.

Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли, инвестирования, а также банковском секторе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]