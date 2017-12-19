Баку и Тегеран обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о достижении положительных результатов в реализации совместных с Ираном проектов. И.Алиев принял в среду в Баку главу МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа.

«И.Алиев выразил удовлетворенность уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, отметил достижение хороших результатов в реализации совместных проектов»,- отмечает сайт главы государства.

В свою очередь, М.Зариф отметил, что вторая по счету за месяц встреча главы иранского внешнеполитического ведомства с президентом Азербайджана в Баку является важной с точки зрения развития двусторонних отношений.

М.Зариф назвал «важным» трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции, которая состоится 20 декабря в Баку. Он выразил уверенность в том, что трехсторонний формат сотрудничества будет продолжен и в будущем.

Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли, инвестирования, а также банковском секторе.

Ф.Исазаде