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Транспорт и связь 19.12.2017 20:31

Президент Алиев утвердил Положение и структуру Госагентства автомобильных дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение и структуру Государственного агентства автомобильных дорог, сообщает сайт главы государства.

Глава государства во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства автомобильных дорог (ГААД).

В соответствии с документом, утверждается Положение Агентства и его структура. Структура Госагентства автомобильных дорог включает Аппарат, хозяйственные общества, организации (управления) в подчинении ГААД без юридического статуса, а также филиалы и представительства.

Кабинету министров республики поручено в течение месяца после регистрации Агентства передать на его баланс имущество, находящееся на балансе ОАО Azeravtoyol.

ГААД поручено в течение трех дней с момента вступления данного указа в силу, обратиться в министерство налогов для получения государственной регистрации, а также в течение месяца утвердить штатное расписание и заработные платы.

Н.Аббасова

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Тэги: ГОСАГЕНТСТВО, ДОРОГИ, ПОЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]