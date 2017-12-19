Президент Алиев утвердил Положение и структуру Госагентства автомобильных дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение и структуру Государственного агентства автомобильных дорог, сообщает сайт главы государства.

Глава государства во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства автомобильных дорог (ГААД).

В соответствии с документом, утверждается Положение Агентства и его структура. Структура Госагентства автомобильных дорог включает Аппарат, хозяйственные общества, организации (управления) в подчинении ГААД без юридического статуса, а также филиалы и представительства.

Кабинету министров республики поручено в течение месяца после регистрации Агентства передать на его баланс имущество, находящееся на балансе ОАО Azeravtoyol.

ГААД поручено в течение трех дней с момента вступления данного указа в силу, обратиться в министерство налогов для получения государственной регистрации, а также в течение месяца утвердить штатное расписание и заработные платы.

Н.Аббасова