Президент Алиев утвердил правила выдачи разрешений для размещения рекламы на открытом пространстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Правила выдачи разрешений на размещение рекламы на открытом пространстве и контроля в этой сфере», сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указ глава государства подписал во вторник.
Наряду с этим, президент Алиев утвердил размер государственной пошлины на разрешение для размещения рекламы на открытом пространстве и сумму, выплачиваемую за трансляцию соответствующей рекламы.
Согласно документу, вне зависимости от вида рекламоносителя вышеуказанное разрешение выдается сроком на 1 год. При этом госпошлина на размещение рекламных установок, созданных на основе индивидуальных проектов (воздушные шары, дирижабли, аэростаты и проч.) установлена в размере 100 манат, госпошлина для электронных (цифровых) носителей (мониторы, экраны, табло и проч.) – 50 манат, для роллеров – 40 манат, призматронов – 17 манат, транспарантов – 20 манат, билбордах и мегабордах – 15 манат.
Н.Аббасова
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