Выставка о судьбах немецких принцесс в российской истории открылась во Франкфурте-на-Майне

Выставка "Любовь, блеск и крах: Гессенские Принцессы в Российской истории" о судьбах немецких принцесс в российской истории, открылась во вторник во Франкфурте-на-Майне в Музее иконы.
Выставка, которая продлится до 26 февраля, посвящена жизни четырёх принцесс Гессен-Дармштадтского герцогского дома: великой княгини Наталии Алексеевны (супруги Цесаревича Павла Петровича, будущего Императора Павла I), императрицы Марии Александровны (супруги императора Александра II), императрицы Александры Федоровны (супруги императора Николая II) и великой княгини Елизаветы Федоровны (супруги великого князя Сергия Александровича).
Экспозиция подготовлена фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ с участием крупнейших музеев и архивов России, частных собраний России и Германии, Национального музея Азербайджана. Многие экспонаты выставлены впервые.
В экспозицию вошли 300 экспонатов. "Многие предметы этого обширного собрания, среди которых личные вещи, портреты героинь выставки и членов их семей, российские исследователи и зрители увидят впервые", - сообщило Минкультуры РФ.
"Важность этой выставки в том, то она показывает: решающее значение имеет не место рождения человека, а его дела", - сказал на церемонии открытия выставки посол РФ в ФРГ Владимир Гринин.
Он также обратил внимание на высокую степень актуальности мероприятия. "Именно в периоды политической напряженности для Германии и России важно находить взаимопонимание на путях очень хороших культурных связей", - подчеркнул он, упомянув, что в подготовке выставки, на которой представлено около трёх сотен экспонатов, принимало участие 28 стран, в том числе ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга.
Как отметил руководитель музея икон во Франкфурте-на-Майне, куратор выставки Рихард Захарук, выставка важна не только для музея, для Франкфурта, для Германии, но и для германо-российских отношений, которые сто лет назад были лучше и теснее, чем на сегодняшний день. Целью экспозиции было показать то, что связывает Германию и Россию, их общую историю, пояснил он.
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