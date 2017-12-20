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Дальнее зарубежье 20.12.2017 09:14

Выставка о судьбах немецких принцесс в российской истории открылась во Франкфурте-на-Майне

Выставка "Любовь, блеск и крах: Гессенские Принцессы в Российской истории" о судьбах немецких принцесс в российской истории, открылась во вторник во Франкфурте-на-Майне в Музее иконы.

Выставка, которая продлится до 26 февраля, посвящена жизни четырёх принцесс Гессен-Дармштадтского герцогского дома: великой княгини Наталии Алексеевны (супруги Цесаревича Павла Петровича, будущего Императора Павла I), императрицы Марии Александровны (супруги императора Александра II), императрицы Александры Федоровны (супруги императора Николая II) и великой княгини Елизаветы Федоровны (супруги великого князя Сергия Александровича).

Экспозиция подготовлена фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры РФ с участием крупнейших музеев и архивов России, частных собраний России и Германии, Национального музея Азербайджана. Многие экспонаты выставлены впервые.

В экспозицию вошли 300 экспонатов. "Многие предметы этого обширного собрания, среди которых личные вещи, портреты героинь выставки и членов их семей, российские исследователи и зрители увидят впервые", - сообщило Минкультуры РФ.

"Важность этой выставки в том, то она показывает: решающее значение имеет не место рождения человека, а его дела", - сказал на церемонии открытия выставки посол РФ в ФРГ Владимир Гринин.

Он также обратил внимание на высокую степень актуальности мероприятия. "Именно в периоды политической напряженности для Германии и России важно находить взаимопонимание на путях очень хороших культурных связей", - подчеркнул он, упомянув, что в подготовке выставки, на которой представлено около трёх сотен экспонатов, принимало участие 28 стран, в том числе ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметил руководитель музея икон во Франкфурте-на-Майне, куратор выставки Рихард Захарук, выставка важна не только для музея, для Франкфурта, для Германии, но и для германо-российских отношений, которые сто лет назад были лучше и теснее, чем на сегодняшний день. Целью экспозиции было показать то, что связывает Германию и Россию, их общую историю, пояснил он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ИСТОРИЯ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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