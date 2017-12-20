В Белом доме заявили, что Трамп и его администрация занимают в отношении России жесткую позицию

Президент США Дональд Трамп и его администрация занимают жесткую позицию в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ясно дал понять, какова его позиция. Мы занимаем жесткую позицию в отношении России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них сильное влияние. Президент не проявлял мягкость в этом вопросе", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос, почему Д.Трамп в ходе своей речи относительно стратегии национальной безопасности США не выражался в адрес России "агрессивным языком, как в документе", С.Сандерс заявила, что президент "решил сосредоточиться на различных вещах в своей речи, но эти вопросы были включены в стратегию национальной безопасности, так как они важны и являются частью точки зрения администрации США".

Она добавила, что Д.Трамп неоднократно ранее высказывал свое отношение к России. "Политика (США в отношении РФ - ИФ) изложена в этом весьма подробном документе (...) и он отражает взгляды президента".