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Дальнее зарубежье 20.12.2017 09:32

В Белом доме заявили, что Трамп и его администрация занимают в отношении России жесткую позицию

Президент США Дональд Трамп и его администрация занимают жесткую позицию в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент ясно дал понять, какова его позиция. Мы занимаем жесткую позицию в отношении России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них сильное влияние. Президент не проявлял мягкость в этом вопросе", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос, почему Д.Трамп в ходе своей речи относительно стратегии национальной безопасности США не выражался в адрес России "агрессивным языком, как в документе", С.Сандерс заявила, что президент "решил сосредоточиться на различных вещах в своей речи, но эти вопросы были включены в стратегию национальной безопасности, так как они важны и являются частью точки зрения администрации США".

Она добавила, что Д.Трамп неоднократно ранее высказывал свое отношение к России. "Политика (США в отношении РФ - ИФ) изложена в этом весьма подробном документе (...) и он отражает взгляды президента".

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Тэги: США, ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]