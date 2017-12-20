Юнкер и Курц подтвердили проевропейский курс Австрии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер принял вечером во вторник нового канцлера Австрии Себастьяна Курца, совершившего свой первый после формирования коалиционного правительства зарубежный визит в европейские институты Брюсселя.
"Для меня не было новостью узнать, что австрийский канцлер очень ясно привержен проевропейскому курсу. Впрочем, это отражено в соглашении о коалиции австрийского правительства", - сказал на пресс-конференции после встречи Ж.-К.Юнкер.
Он добавил, что не видит никаких причин считать, что коалиция не выполнит своих обещаний.
"Я повторю: Австрия - это проевропейская страна, очень активно действующая в Европейском союзе, которая желает трудиться над совершенствованием Европейского союза", - заявил в свою очередь С.Курц.
Он отметил, что рад на следующий день после принятия присяги обсуждать с руководителями европейских институтов то, что Австрия еще могла бы привнести в Европейский союз.
"Мы хотим содействовать усилению Европейского союза и особенно хотим усилить принцип субсидиарности. Мы хотим более сильную роль Европейского союза в решении важных вопросов, и чтобы в решении менее значительных вопросов он решал менее значимую роль каждый раз, когда национальные правительства или регионы находятся в лучшей позиции для принятия таких решений", - объяснил австрийский канцлер.
По его словам, в деле урегулирования миграционного кризиса Австрия желает проактивных решений и намерена бороться против нелегальной иммиграции в Европе. Только решив эту задачу, удастся сохранить реальную Европу без границ.
В планы австрийского правительства входит вклад в защиту правового государства, чтобы европейские ценности и нормы соблюдались всюду в ЕС без исключений.
Наконец, Австрия как страна, расположенная в центре объединенной Европы, хочет "перекинуть мостик" от запада к востоку, чтобы снизить напряженность между государствами-членами, которую породил миграционный кризис.
Отвечая на вопрос об участии в правительственной коалиции наряду с его Австрийской народной партией крайне правой Австрийской партии свободы (АПС), С.Курц пояснил, что после выборов социал-демократы отказались войти в коалицию на правах миноритарного партнера, поэтому коалиция была образована с АПС, что не мешает ему твердо придерживаться своей позиции, с которой он шел на выборы.
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