США и Канада организуют в Ванкувере встречу министров иностранных дел для обсуждения кампании по оказанию давления на КНДР

США и Канада организуют встречу глав МИД в Ванкувере 16 января для обсуждения северокорейской проблемы.

В ходе пресс-конференции в Оттаве госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Канады Христя Фриланд объявили о том, что в следующем месяце будет организована встреча на уровне министров в Ванкувере для того, чтобы продемонстрировать солидарность против действий Северной Кореи и обсудить, как повысить эффективность кампании по оказанию давления на КНДР.

Госсекретарь США находится с визитом в Канаде. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, Р.Тиллерсон "провел встречи с министром иностранных дел Канады и другими высокопоставленными канадскими официальными лицами". "В ходе встреч они обсудили ряд вопросов, включая взаимное процветание, оборону и безопасность, а также общие обеспокоенности, включая такие глобальные вопросы, как ситуация вокруг Северной Кореи и ситуация на Украине", - сказала она.