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Дальнее зарубежье 20.12.2017 09:17

США и Канада организуют в Ванкувере встречу министров иностранных дел для обсуждения кампании по оказанию давления на КНДР

США и Канада организуют встречу глав МИД в Ванкувере 16 января для обсуждения северокорейской проблемы.

В ходе пресс-конференции в Оттаве госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Канады Христя Фриланд объявили о том, что в следующем месяце будет организована встреча на уровне министров в Ванкувере для того, чтобы продемонстрировать солидарность против действий Северной Кореи и обсудить, как повысить эффективность кампании по оказанию давления на КНДР.

Госсекретарь США находится с визитом в Канаде. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, Р.Тиллерсон "провел встречи с министром иностранных дел Канады и другими высокопоставленными канадскими официальными лицами". "В ходе встреч они обсудили ряд вопросов, включая взаимное процветание, оборону и безопасность, а также общие обеспокоенности, включая такие глобальные вопросы, как ситуация вокруг Северной Кореи и ситуация на Украине", - сказала она.

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Тэги: США, КАНАДА, ВСТРЕЧА, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]