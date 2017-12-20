Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приветствовал позицию Канады по украинской проблеме, заявив, что обе страны являются "единомышленниками" в области ее решения.

"Решительная поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины свидетельствуют, что она является единомышленником США", - завил он на пресс-конференции в рамках визита в Оттаву.

По словам дипломата, он со своей канадской коллегой Христей Фриланд серьезно обсуждали вопрос о том, "как добиться прогресса на переговорах по восстановлению полного суверенитета Украины в условиях российской агрессии".